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Добро пожаловать в будущее!
Здесь вы найдете возможный вариант развития мировой истории. Отчасти из неоспоримых истин, отчасти из догадок, мы предоставим вам события будущего, основанные на подробных исследованиях, включающих анализ существующих тенденций таких, как изменения в окружающей среде, успехи в технологических достижениях согласно закону Мура, развитие медицины и изменения на геополитической карте.
По возможности публикации снабжаются ссылками на научные статьи с подтверждениями описываемых событий. Futurenow.ru непрерывно развивается, проект открыт для коллективной работы и обсуждений – мы с радостью принимаем статьи от учёных, футурологов, журналистов и всех тех, кому интересно будущее нашего мира.
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2023 2023
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2035 2035
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2023 2023
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2026 2026
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2022 2022
Запущена космическая обсерватория The Dark Ages Radio Explorer (DARE)
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2026 2026
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2033 2033
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2027 2027
Изучайте будущее по временным отрезкам
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Человечество всё сильнее глобализируется, сталкивается с изменением климата, истощением ресурсов, перенаселением и технологическим переворотом.
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Пути человека и сверхчеловека всё больше расходятся, эко-технические общества доминируют в мире, начало колонизации космоса.
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Человеческие сообщества теперь соседствуют в космосе, Земля возвращается к первозданной красоте.
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Люди прошли биологический этап своего существования и расселяются по всей Галактике, превращая безжизненные миры в среду для машин.
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Будущее открытой Вселенной и её роковой финал.