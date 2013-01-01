Добро пожаловать в будущее!

Здесь вы найдете возможный вариант развития мировой истории. Отчасти из неоспоримых истин, отчасти из догадок, мы предоставим вам события будущего, основанные на подробных исследованиях, включающих анализ существующих тенденций таких, как изменения в окружающей среде, успехи в технологических достижениях согласно закону Мура, развитие медицины и изменения на геополитической карте.

По возможности публикации снабжаются ссылками на научные статьи с подтверждениями описываемых событий. Futurenow.ru непрерывно развивается, проект открыт для коллективной работы и обсуждений – мы с радостью принимаем статьи от учёных, футурологов, журналистов и всех тех, кому интересно будущее нашего мира.

Изучайте будущее по временным отрезкам

  • 21 век
    Человечество всё сильнее глобализируется, сталкивается с изменением климата, истощением ресурсов, перенаселением и технологическим переворотом.
  • 22 век
    Пути человека и сверхчеловека всё больше расходятся, эко-технические общества доминируют в мире, начало колонизации космоса.
  • 23 век
    Человеческие сообщества теперь соседствуют в космосе, Земля возвращается к первозданной красоте.
  • Далекое будущее
    Люди прошли биологический этап своего существования и расселяются по всей Галактике, превращая безжизненные миры в среду для машин.
  • После 10000 года
    Будущее открытой Вселенной и её роковой финал.